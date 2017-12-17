Десятки школ и детсадов в Уфе задолжали за тепло миллионные суммы

Всем им может в перспективе угрожать отключение отопления.

Представители ООО «БашРТС» на пресс-конференции, посвященной началу отопительного сезонаЮ обнародовали размер накопившихся задолженностей потребителей за тепло.

В первые два месяца отопительного сезона общая задолженность юридических и физических лиц Башкортостана за тепло и горячую воду выросла на 620 млн рублей и на 1 декабря 2017 года достигла 6,26 млрд рублей. По Уфе эта цифра составила 3,59 млрд рублей. Об этом сообщила директор филиала «Теплосбыт» Ирина Попова.

Большая часть общей задолженности по республике, а это 3,88 млрд рублей, приходится на долю жилищно-коммунальных организаций. Для решения проблемы ООО «БашРТС» намерено перевести около 570 тысяч лицевых счетов потребителей на прямое обслуживание, минуя управляющие компании. Кроме того, в числе крупнейших должников значатся муниципальные операторы теплосетей и бюджетные организации: размер их задолженности достиг 1,78 млрд рублей.

Среди должников также отмечены социальные учреждения – школы и детсады. Вопрос об отключении их от тепла пока не ставится, однако в отношении других должников такие репрессивные меры уже скоро будут приниматья. Только в ноябре ООО «БашРТС» направило соответствующие уведомления в адрес более 670 организаций, в 23-х из них было введено ограничение режима потребления.

- Долги потребителей сильно бьют по финансово-экономическому состоянию и репутации компании, - отметила Ирина Попова. - Уже сейчас мы не можем расплатиться с подрядчиками, которые летом занимались ремонтами теплосетей, а также с другими контрагентами и партнёрами. Есть серьёзные риски, связанные с задержкой по выплате зарплаты нашим сотрудникам. Но важно и то, что долги потребителей угрожают своевременной реализации ремонтных и крупных инвестиционных программ, а значит – бесперебойному теплоснабжению, комфорту и безопасности горожан. Если ситуация не изменится, нам придётся снова начинать экономить на графе «обновление инженерных сетей».

Одной из главных тем пресс-конференции стали вопросы, связанные с предстоящим переводом жителей Уфы, Благовещенска, Стерлитамака и Нефтекамска на новую схему оплаты услуг отопления. По решению правительства Башкирии, с октября 2018 года внесение платежей за данный коммунальный ресурс будет производиться только в течение отопительного сезона – в период подачи тепла. Участники пресс-конференции отметили, что благодаря нововведению должна повыситься прозрачность расчётов и останутся в прошлом ежегодные корректировки платежей за отопление со стороны управляющих организаций.

Между тем, с изменением тарифных решений в республике в последние годы значительно выросли объёмы замены тепловых сетей. Об этом сообщил директор ООО «БашРТС» Сергей Лыков. По его словам, в 2017 году этот показатель по сравнению с 2013-м увеличился в 3,5 раза – с 13,8 до 47,8 километра. При этом стало больше и повреждений, выявленных в ходе гидравлических испытаний теплосетей в межотопительный сезон.

- Данное обстоятельство обусловлено изменением параметров таких испытаний, - заявил С. Лыков. - Но несмотря на возросшие объёмы работ, нам впервые полностью удалось восстановить асфальтовое покрытие на участках, где было нарушено благоустройство. В целом, ООО «БашРТС» завершило все запланированные ремонты в срок и успешно подготовилось к отопительному сезону.