Потребители республики в 2013 году задолжали энергетикам 2,4 млрд рублей

927 миллионов рублей задолжали управляющие компании Уфы и Стерлитамака энергетикам. А всего жители Башкирии и организации должны за электроэнергию и тепло 2,4 миллиарда рублей, из которых 1 млрд приходится на задолженность жилищников. С начала отопительного сезона «кредит» увеличился на 680 миллионов.