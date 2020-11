Непрерывность бизнес-процессов в пандемию обсудили на Байкальском риск-форуме

IV Международный Байкальский риск-форум (БРИФ), организованный ООО «Иркутская нефтяная компания», открылся 16 ноября.

Участников форума приветствовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который отметил, что сегодня, в сложной экономической ситуации, вероятность возникновения финансовых, производственных, политических рисков возрастает: «Это сказывается на стабильной, бесперебойной работе компаний. Избежать рисков невозможно, но можно научиться ими управлять. Генеральный директор ИНК Марина Седых также подчеркнула значимость форума, который, по ее словам, давно вышел за рамки узкопрофильного делового мероприятия и сегодня объединяет представителей самых разных отраслей: «События, происходящие в 2020 году, свидетельствуют – мир стал более непредсказуемым, времена относительной стабильности прошли. В этих условиях базовые знания в области управления рисками становятся не просто желательными – жизненно необходимыми». Генеральный директор ИНК Марина Седых Photo: Евгений Доманов Работа форума открылась сессией «Обеспечение непрерывности бизнес-процессов в условиях пандемии». По мнению руководителя практики по операционным рискам и антикризисному управлению Deloitte Сергея Кудряшова, ситуация с коронавирусом весной 2020 года «показала готовность компаний противостоять новым угрозам, способность адекватно реагировать на складывающиеся обстоятельства». Своими кейсами поделились представители ERG, компании АЛРОСА, «ФСК ЕЭС», АО «Зарубежнефть». Опыт Иркутской нефтяной компании представили руководители профильных подразделений. Главный инженер ИНК Руслан Салихов отметил, что компания провела большую работу по обеспечению безопасности на производственных объектах, включая контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, создание более двух сотен автономных локаций для проживания и работы, ограничение пересечения потоков на производстве, увеличение количества медпунктов. Кроме того, в компании был создан единый стандарт по обеспечению непрерывности бизнеса, объединивший все разработанные ранее практики. Главный инженер ООО ИНК Руслан Салихов Photo: архив ИНК Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутии) Максим Терещенко рассказал о новых вызовах и возможностях для бизнеса. Руководители направлений по риск-менеджменту международной компании ERG Тогрул Аллавердиев и Михаил Федоров рассказали о том, как с начала пандемии было разработано древо последствий с акцентом на те виды деятельности, которые наиболее уязвимы и подвержены негативным воздействиям. Риск-менеджеры «Алросы» Вадим Желтухин и Людмила Карасева отметили, что основная задача в период пандемии – это обеспечение управляемости бизнес-процессов компании и непрерывности производства. Топ-менеджер «Зарубежнефти» Елена Компасенко рассказала про разработанный в компании план действий при выявлении сотрудников с симптомами covid-19 и еще раз подчеркнула, что ключевая задача руководства в такой ситуации – это поддержание своих сотрудников. Работа IV Международного Байкальского риск-форума продолжится до 20 ноября. Онлайн-трансляция всех событий программы доступна на официальном YouTube-канале.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter