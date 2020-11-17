Непрерывность бизнес-процессов в пандемию обсудили на Байкальском риск-форуме

Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутии) Максим Терещенко рассказал о новых вызовах и возможностях для бизнеса. Руководители направлений по риск-менеджменту международной компании ERG Тогрул Аллавердиев и Михаил Федоров рассказали о том, как с начала пандемии было разработано древо последствий с акцентом на те виды деятельности, которые наиболее уязвимы и подвержены негативным воздействиям. Риск-менеджеры «Алросы» Вадим Желтухин и Людмила Карасева отметили, что основная задача в период пандемии – это обеспечение управляемости бизнес-процессов компании и непрерывности производства. Топ-менеджер «Зарубежнефти» Елена Компасенко рассказала про разработанный в компании план действий при выявлении сотрудников с симптомами covid-19 и еще раз подчеркнула, что ключевая задача руководства в такой ситуации – это поддержание своих сотрудников.