Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений с июля 2020 года через суд пытается добиться отмены госконтракта на сумму 8,7 миллиардов рублей. Напомним, по итогам аукциона его получила компания «Уралмостострой».

На эти деньги подрядчик должен был построить мост через реку Белую в створе улицы Интернациональной. Работы планировалось начать в начале 2020 году, а завершить к концу 2025 года. Причина для расторжения контракта не указывается. Напомним, четырехполосный мост, согласно проекту, будет иметь длину 1322 метра. Подрядчику, помимо моста, нужно будет также построить подъездные пути длиной более пяти километров и реконструировать участки Тоннельной и Интернациональной улиц.

