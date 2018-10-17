В России началась третья фаза перехода бизнеса на онлайн-кассы

До 1 июля 2019 года все коммерческие фирмы, в частности, индивидуальные предприниматели и торговые автоматы и другие организации, не требующие наемного персонала, должны приобрести онлайн-кассы, сообщает Newsnn.

В случае несоблюдения требований закона полагается значительный штраф. Так, ИП при отсутствии оборудования может заплатить от 10 тысяч рублей до 50% от выручки. Минимальный размер штрафа для ООО составляет 30 тысяч рублей и доходит до 100% дохода. При превышении оборота компании в сумму более одного миллиона рублей и не применении кассы, деятельность предприятия могут приостановить на период до 90 дней. Допустивших такое нарушение должностных лиц могут дисквалифицировать на два года.

Для установки тоже не требуется существенных затрат: нужно приобрести подходящее оборудование, выбрать удобного оператора фискальных данных (ОФД), обзавестись электронной цифровой подписью (ЭЦП), а после подключить онлайн-кассу к платформе ОФД и встать на учет в ФНС при помощи ЭЦП. При выборе кассы важно ориентироваться не на устройства, а на размеры компании. Чем крупнее фирма, тем большего набора функций требуется кассовому аппарату.

Благодаря переходу к онлайн-кассам бизнесмены будут не только экономить время, но и существенно уменьшат организационные затраты. Как считает директор по инновационным и POS-сервисам Альфа-Банка Владимир Канин, главная и наиболее очевидная выгода для предпринимателей заключается в анализе своего товарооборота, что позволит развивать дело осознанно. Если ранее товары заказывали «на глазок», как и проведение акций и скидок, то теперь вся информация будет на руках – нужно будет только ее просмотреть и провести анализ.

Также касса предоставит полноценную аналитику, исключит случаи мошенничества среди работников, если они предпримут попытку продать через компанию свои товары. Кроме этого, можно будет сравнивать результаты торговли, если точка не одна.

В Альфа-банке предпринимателям предлагают поддержку на каждом этапе покупки и установки онлайн-касс. Также банки могут получить вычет за приобретение оборудования. Еще есть функция аренды сроком на два года, и бизнесмену не нужно будет выкупать технику за более чем десятки тысяч рублей. Аренда предполагает плату до 2400 рублей ежемесячно, заключение договора ОФД и регистрацию в налоговой службе. В цену аренды фискальный накопитель не включен (его цена составляет 6-10 тысяч рублей), чтобы бизнесмен мог получить налоговый вычет.