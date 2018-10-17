В Госсобрании Башкирии создали группу для изучения проблемы нелегальных маршруток

Распоряжением спикера Госсобрания Башкирии Константина Толкачева в республиканском парламенте сформирована рабочая группа для мониторинга практики применения закона РБ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Республики Башкортостан». Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Рабочую группу возглавил вице-спикер Рустам Ишмухаметов, в её состав вошли депутаты разных уровней, а также представители администрации главы региона, правительства, прокуратуры, госкомтранса, ГИБДД и других ведомств.

Помимо правоприменительной практики, рабочая группа должна изучить качество транспортного обслуживания населения республики, выявить ключевые вопросы и попытаться найти пути их решения.

– Речь идет, в том числе, о борьбе с нелегальными перевозчиками. Проблема особенно актуальна для крупных городов, в первую очередь для столицы республики. К сожалению, принимавшиеся ранее меры не дали ощутимого результата, – прокомментировал Константин Толкачев.