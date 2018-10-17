В Башкирии приватизируют два проектных центра

В программу приватизации республиканского имущества внесены изменения.
Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов подписал постановление о внесении изменений в прогнозный план приватизации республиканского имущества на 2018-2020 годы. В соответствии с изменениями приватизации подлежат два проектных центра.
Это Республиканский проектно-изыскательский институт автомобильных дорог и сооружений транспорта «Башкирдортранспроект» и Уфимский проектно-производственный центр «Уралдортранс». Сведения об изменениях программы приватизации размещены на официальном портале правовой информации.
Стоимость основных средств первого проектного института – 3,3 миллиона рублей, второго проектного центра – 27 миллионов рублей. Это приблизительная, но далеко не обязательная стоимость в деньгах, которую может выручить бюджет от продажи имущества. Выручка от продажи республиканского имущества поступает в республиканский бюджет. Напомним, что на следующие три года, 2019-2021 годы, бюджет Башкирии планируется с ежегодным дефицитом в общей сумме за три года в 47 миллиардов рублей.