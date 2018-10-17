В Башкирии приватизируют два проектных центра

Стоимость основных средств первого проектного института – 3,3 миллиона рублей, второго проектного центра – 27 миллионов рублей. Это приблизительная, но далеко не обязательная стоимость в деньгах, которую может выручить бюджет от продажи имущества. Выручка от продажи республиканского имущества поступает в республиканский бюджет. Напомним, что на следующие три года, 2019-2021 годы, бюджет Башкирии планируется с ежегодным дефицитом в общей сумме за три года в 47 миллиардов рублей.