Россия сократила свои инвестиции в гособлигации США
По данным Министерства финансов США, в августе объем инвестиций России в американские государственные облигации уменьшился на 900 миллионов долларов в сравнении с июлем.
Всего в августе Москва держала в гособлигациях США 14 миллиардов долларов. Об этом пишет RNS.
В мае Россия покинула список стран — крупнейших инвесторов в гособлигации США. Сейчас на первом месте среди держателей американских государственных облигаций находится Китай. Однако Поднебесная на протяжении последних трех месяцев уменьшает объем инвестиций в ценный бумаги США. В июне 2018 года инвестиции Китая в американские гособлигации сократились на 4,4 миллиарда долларов, в июле — на 7,7 миллиарда долларов, а в августе — на 5,9 миллиарда долларов.
Второе место по объему инвестиций в гособлигации США в августе досталось Японии. Страна Восходящего солнца вложила в американские ценные бумаги 1,03 триллиона долларов, вторую строчку рейтинга заняла Бразилия (317,8 миллиарда долларов), На третьей позиции расположилась Ирландия (315,8 миллиарда долларов).