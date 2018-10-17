Россия сократила свои инвестиции в гособлигации США

Всего в августе Москва держала в гособлигациях США 14 миллиардов долларов. Об этом пишет RNS.

В мае Россия покинула список стран — крупнейших инвесторов в гособлигации США. Сейчас на первом месте среди держателей американских государственных облигаций находится Китай. Однако Поднебесная на протяжении последних трех месяцев уменьшает объем инвестиций в ценный бумаги США. В июне 2018 года инвестиции Китая в американские гособлигации сократились на 4,4 миллиарда долларов, в июле — на 7,7 миллиарда долларов, а в августе — на 5,9 миллиарда долларов.