Эксперты: в России наступило удачное время начинать бизнес

О том, что в России все-таки есть малый и средний бизнес (МСП) и более того его развитие поддерживает государство, мы слышим, читаем, видим везде и постоянно. Между тем, с состоянием МСП и его развитием дела в действительности обстоят не столь радужно, как это может показаться. «Новые Известия» разобрались в теме развития МСП, его перспектив и надежд на будущее.

По данным статистики и оценке экспертов, на долю предприятий, работающих в малой и средней весовых бизнес-категориях, приходится не более 22% российского ВВП. А различные опросы говорят о том, что более половины предпринимателей ощущают в последнее время ухудшение своего бизнес-состояния. Почти четверть и вовсе заявили, что бизнес им, по всей видимости, придется свернуть. Это в реальности так обстоят дела.

Однако есть планы, в частности, это актуальные «майские указы», согласно которым, к 2024 году в сфере МСП должно быть занято не менее 25 миллионов человек. Сегодня по данным минэкономразвития численность занятых в малом и среднем бизнесе составляет чуть более 19 миллионов человек. Доля МСП в производстве ВВП должна дорасти с нынешних 22% до 40%.

Вместе с тем, пессимистичные в данном контексте отчеты Счетной палаты говорят, что этого роста может и не случиться. В частности, Стратегия развития МСП России до 2030 года предусматривает рост на 1% в год. Соответственно, к 2024 году доля МСП в ВВП может дорасти не более чем примерно до 28%. Это далеко не 40%.

Однако есть и более оптимистичные прогнозы. Некоторые эксперты уверены: чиновники и прочие ответственные лица извернутся и сделают все возможное, чтобы плановые показатели «майских указов» были достигнуты. Для этого будут использованы, прежде всего, рычаги, которые предоставляют различные программы поддержки МСП.

В России способов поддержать малый и средний бизнес действительно немало. Это различные финансовые программы поддержки, программы льготного кредитования, рефинансирования кредитов, выдача поручительств и гарантий под кредиты для малого бизнеса, различные виды субсидирования. Также в качестве мер поддержки МСП необходимо рассматривать различные налоговые режимы, действующие для различных форм ведения бизнеса, грамотно оптимизируя которые, также можно снизить налоговую нагрузку на бизнес.

Между тем, у подобных программ есть и достаточно много «побочных эффектов». Например, государство обязало заказчиков по госконтрактам при осуществлении закупок за счет бюджетных средств, часть закупок обязательно проводить у предприятий малого и среднего бизнеса. В итоге это вылилось в то, что крупные игроки организовывают малые предприятия и уже через них «забирают» госконтракты. Поэтому такое разнообразие мер поддержки, по мнению многих экспертов, чаще является лишь перечнем благих дел, которые так и остались благими намерениями, красиво расписанными на бумаге.