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"БашРТС": ремонт тепловых сетей не проводился десять лет
Сюжеты:
Протесты в БашкирииБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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"БашРТС": ремонт тепловых сетей не проводился десять лет

17 октября, 20:59ЭкономикаНаталья Кузнецова
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