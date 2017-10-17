"БашРТС": ремонт тепловых сетей не проводился десять лет

С начала года компании пришлось устранить 2,6 тысяч повреждений

- В течение десяти лет не проводился ремонт тепловых сетей, - сообщил сегодня на Российском энергетическом форуме в Уфе директор "БашРТС" Сергей Лыков.

По его словам, если раньше компания меняла 1 процент своих сетей в год, то сейчас объем увеличен до трех процентов. С начала года компания устранила 2,6 тысяч повреждений в сетях.