"БашРТС": ремонт тепловых сетей не проводился десять лет
17 октября, 20:59ЭкономикаНаталья Кузнецова
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С начала года компании пришлось устранить 2,6 тысяч повреждений
- В течение десяти лет не проводился ремонт тепловых сетей, - сообщил сегодня на Российском энергетическом форуме в Уфе директор "БашРТС" Сергей Лыков.
По его словам, если раньше компания меняла 1 процент своих сетей в год, то сейчас объем увеличен до трех процентов. С начала года компания устранила 2,6 тысяч повреждений в сетях.
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