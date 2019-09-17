Фото: pxhere.com
Россияне стали больше тратить на повседневные товары
Сегодня, 16:56Экономика
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По данным холдинга «Ромир» на прошлой неделе затраты граждан Российской Федерации на продукцию повседневного потребления выросли почти на 7% в сравнении с показателями позапрошлой недели.
За неделю расходы среднестатистической российской семьи на повседневные товары достигли 4 385 рублей. Об этом информирует RNS.
Так на 36-й неделе 2019 года траты россиян на продукцию повседневного потребления резко упали. Однако в период с девятого по 15 сентября ситуация заметно изменилась. Недельные расходы населения пошли вверх.
В годовом выражении этот показатель вырос не сильно, всего на два рубля или 0,05%.
В ходе своего исследования специалисты холдинга «Ромир» изучили данные потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 населенных пунктов, где проживают более 10 000 человек.
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