Россияне стали больше тратить на повседневные товары

За неделю расходы среднестатистической российской семьи на повседневные товары достигли 4 385 рублей. Об этом информирует RNS.

Так на 36-й неделе 2019 года траты россиян на продукцию повседневного потребления резко упали. Однако в период с девятого по 15 сентября ситуация заметно изменилась. Недельные расходы населения пошли вверх.

В годовом выражении этот показатель вырос не сильно, всего на два рубля или 0,05%.