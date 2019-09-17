Информация – «сотка»: все, что нужно знать о бензине АИ-100 производства «Башнефти»

Степень заботы автомобилиста о своем железном коне определяется во многом по тому, каким топливом он заправляется. Благо, в последние годы в Башкирии приобретение бензина хорошего качества перестало быть проблемой. Среди бензинов нового поколения стоит отдельно выделить новинку этого года – АИ-100, или «сотку», как его прозвали водители. Медиакорсеть узнала о новом виде топлива подробнее.

На сегодняшний день в республике вряд ли осталось много водителей современных иномарок, которые не оценили бы преимущества этого бензина. К примеру, своими впечатлениями с нами поделился автомобилист с солидным стажем вождения, директор компании «Правоград» Алексей Булатов, который уже два года ездит на «Volvo V 90».

- В пользовательской инструкции к моему автомобилю написано, что его следует заправлять бензином марки АИ-95 и выше. Когда в начале лета появился «сотый», я решил попробовать его и был очень доволен результатом. Если достаточно долго пользуешься автомобилем, начинаешь понимать и чувствовать, как он реагирует на разные виды топлива по звуку работающего двигателя. На «сотом» двигатель работает безупречно ровно, нет никаких покашливаний. Двигатель издает такой приятный звук, что сразу понятно: этот бензин ему нравится, и он будто говорит тебе «спасибо». Ехать очень комфортно, - поделился впечатлениями Алексей Булатов.

Его мнение подкрепил и представитель компании «Башнефть» - начальник производственного управления филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» Семен Обухов.

- У меня автомобиль с высокофорсированным двигателем, так что я и сам стараюсь заправлять его бензином АИ-100. Тем более что я сам участвую в процессе его производства и полностью уверен в качестве данного вида топлива, - рассказал Семен.

Он посвятил журналистов в тонкости производства АИ-100.

- Основные эксплуатационные преимущества бензина АИ-100 достигнуты за счет применения высокотехнологичного оборудования и высокооктановых компонентов, а также за счет расширения фракционного состава, всё это позволило получать на выходе более чистый вид топлива. Как показали испытания бензина АИ-100, проведенные во всероссийском НИИ по переработке нефти, входящем, как и «Башнефть», в состав «Роснефть», применение высокооктановых компонентов позволило поднять точки кипения и обеспечить более равномерное сгорание топлива в двигателе. В результате улучшились показатели его работы: на 4% снижен удельный расход топлива, до 8,8% уменьшился нагар в сравнении с АИ-98. Качество бензина АИ-100 полностью соответствует ГОСТам и требованиям Таможенного союза, это было подтверждено в сертифицированном испытательном центре, - уточнил Семен Обухов. – Бензин АИ-100 на сегодняшний день можно назвать одним из самых экологичных видов существующего топлива.

АИ-100 предназначен для автомобилей с форсированным двигателем, которых в Башкирии становится больше год от года. Но и другие автовладельцы, управляющие легковыми автомобилями, произведенными в Японии, Германии и других передовых странах автопрома, также охотно выбирают «сотку» при заправке своих «железных коней».

Чтобы окончательно убедиться в потребительских свойствах нового бензина, мы попросили высказать свое мнение о нем мастера-приемщика автосервиса «АкМастер» Андрея Агибалова.

- При заезде автомобилей на техосмотр и при общении с клиентами мы в течение последних месяцев заметили такую тенденцию: те, кто заправляется «сотым» бензином, меньше ремонтируются, - сообщил мастер. – Это связано с тем, что высокое содержание высококачественных компонентов при производстве бензина обеспечивает меньшее загрязнение форсунок, в итоге – автомобиль дольше исправно служит своему владельцу.

Пока АИ-100 есть не на всех АЗС «Башнефти», его можно найти на 32-х заправках на территории Башкирии, Мордовии, Свердловской и Оренбургской областей. При этом популярность «сотки» неуклонно растет, что еще раз подтверждает высокое качество и надежность.