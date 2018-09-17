В Уфе приняты решения о судьбе четырех мостов, включая старый Бельский

Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в правительстве республики премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов рассказал о нескольких решениях, связанных с развитием мостового хозяйства в пределах уфимской агломерации.

Прежде всего, Рустэм Марданов рассказал о том, что принято решение о проведение капитального ремонта старого моста через реку Белую в створе улицы Воровского, который открылся после продолжительного ремонта совсем нынешним летом.

- Сейчас готовится проектно-сметная документация проведения капитального ремонта данного моста 1953 года возведения, чтобы в будущем избежать остановок движения транспорта в данном направлении, - уточнил премьер-министр.

С учетом состояния других мостов вокруг Уфы и постоянно возрастающей транспортной нагрузки ведется также разработка проектно-сметной документации строительства нового моста через Белую в створе улицы Галле и одновременно реконструкции расположенного там же старого моста.