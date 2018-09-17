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В Уфе приняты решения о судьбе четырех мостов, включая старый Бельский
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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В Уфе приняты решения о судьбе четырех мостов, включая старый Бельский

17 сентября 2018, 13:37ЭкономикаТатьяна Майорова
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