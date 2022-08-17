Экономист рассказал о вероятности повторения дефолта 1998 года

Экономист рассказал о вероятности повторения дефолта 1998 года

Экономист рассказал о вероятности повторения дефолта 1998 года

Вчера, 22:17
Экономика
Фото: pxhere.com
Как рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака, дефолт в России, объявленный 17 августа 1998 года, произошел из-за чрезвычайно раздутого бюджета и завышенного курса рубля.

Такой комментарий эксперт дал в интервью изданию NEWS.ru. Спусковым крючком Кульбака назвал азиатский кризис и снижение цен на ресурсы, составлявших основную часть российского экспорта. Но в сегодняшних условиях повторение такой ситуации он считает невозможным.

В тех условиях страна вынуждена была объявить дефолт: невозможность выплаты обязательств по государственным ценным бумагам, заявил эксперт. Однако, добавил он, люди попали в еще более сложную ситуацию, поскольку вместе с дефолтом произошла девальвация, то есть, рубль обесценился к доллару и евро. Именно девальвация в сознании людей связалась с дефолтом, несмотря на то, что сама по себе она не является обязательной, сказал экономист.

По его словам, такой ситуации больше не возникнет, так как ЦБ РФ действует гораздо профессиональнее. Курс рубля регулируется гибко, государственные ценные бумаги выпускаются не в таком количестве, как в 1998 году. Кроме того, российская экономика в данный момент несколько сильнее и устойчивее благодаря заработавшим рыночным механизмам.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы