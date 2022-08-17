Экономист рассказал о вероятности повторения дефолта 1998 года

Такой комментарий эксперт дал в интервью изданию NEWS.ru. Спусковым крючком Кульбака назвал азиатский кризис и снижение цен на ресурсы, составлявших основную часть российского экспорта. Но в сегодняшних условиях повторение такой ситуации он считает невозможным.
В тех условиях страна вынуждена была объявить дефолт: невозможность выплаты обязательств по государственным ценным бумагам, заявил эксперт. Однако, добавил он, люди попали в еще более сложную ситуацию, поскольку вместе с дефолтом произошла девальвация, то есть, рубль обесценился к доллару и евро. Именно девальвация в сознании людей связалась с дефолтом, несмотря на то, что сама по себе она не является обязательной, сказал экономист.
По его словам, такой ситуации больше не возникнет, так как ЦБ РФ действует гораздо профессиональнее. Курс рубля регулируется гибко, государственные ценные бумаги выпускаются не в таком количестве, как в 1998 году. Кроме того, российская экономика в данный момент несколько сильнее и устойчивее благодаря заработавшим рыночным механизмам.