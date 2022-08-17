Big Data МТС определила места для открытия новых точек ресторана доставки в Уфе

"Сейчас мы видим растущий спрос на геоаналитику со стороны бизнеса. Big Data позволяет определить самые удачные локации для новых магазинов, отделений банков, жилых кварталов, гостиниц и кафе. Так, в Уфе с помощью наших больших данных удалось более точно спланировать расположение автобусных остановок, чтобы увеличить эффективность работы общественного транспорта. Наша аналитика также пользуется спросом в туриндустрии. Система позволяет получать информацию о численности туристов, прибывающих в Башкортостан, их распределении внутри региона, продолжительности и основных точках притяжения", – отметил директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.