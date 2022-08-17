Big Data МТС определила места для открытия новых точек ресторана доставки в Уфе

Big Data МТС определила места для открытия новых точек ресторана доставки в Уфе
Big Data МТС определила места для открытия новых точек ресторана доставки в Уфе
Вчера, 10:52ЭкономикаФото: МТС
МТС предоставила данные геоаналитики для одного из самых популярных ресторанов доставки в Уфе.

С помощью технологии Big Data определены 20 наиболее подходящих локаций для открытия новых точек розничной сети в столице Башкортостана.

Геоаналитическая платформа GeoEffect позволила проанализировать агрегированные обезличенные данные о пешеходном трафике в локациях, которые компания рассматривала для открытия новых торговых точек. Аналитики МТС оценили объем трафика и обезличенные данные о портрете аудитории: поле, возрасте, уровне доходов и расходов по категориям, времени нахождения потенциальных посетителей и других показателях. В результате клиент получил многослойную карту, которая помогла выбрать лучшие места для открытия новых точек в Уфе.

"Сейчас мы видим растущий спрос на геоаналитику со стороны бизнеса. Big Data позволяет определить самые удачные локации для новых магазинов, отделений банков, жилых кварталов, гостиниц и кафе. Так, в Уфе с помощью наших больших данных удалось более точно спланировать расположение автобусных остановок, чтобы увеличить эффективность работы общественного транспорта. Наша аналитика также пользуется спросом в туриндустрии. Система позволяет получать информацию о численности туристов, прибывающих в Башкортостан, их распределении внутри региона, продолжительности и основных точках притяжения", – отметил директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Геоаналитическая система МТС GeoEffect на основе обезличенных агрегированных данных позволяет оценить фактическую численность населения, ежедневные и сезонные миграции, объем турпотока, нагрузку на инфраструктурные объекты, посещаемость мероприятий и общественных пространств, составить портрет туриста или жителя разных районов города. Система работает по модели подписки и позволяет клиенту самостоятельно выгружать регулярно обновляющиеся отчеты по выбранным параметрам. Данные Big Data МТС уже используются для развития инфраструктуры и улучшения качества среды в 46 регионах.

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