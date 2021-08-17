Сбербанк раскрыл объемы нестандартного кредитования бизнеса

В этом году Сбер планирует заключить 100 сделок, которые могут дать ему долю в компаниях-заемщиках или их «золотые акции». Выдача рискованных кредитов в обмен на акционерный контроль приобрела популярность во время пандемии.

Сбербанк за последние годы увеличил объем кредитов, которые выдаются корпоративным клиентам в обмен на акционерный контроль, пояснил зампредседателя правления кредитной организации Анатолий Попов. Это касается мезонинного финансирования — кредитования с возможностью в будущем купить акции заемщика, а также практики предоставления ссуд в обмен на «золотую акцию», предоставляющую банку право оказывать влияние на решения клиента (Сбербанк принял решение расширять такую практику финансирования крупных клиентов-компаний в конце 2019 года), передает РБК. «Мы и правда очень активно развиваем инструменты мезонинного и квазиакционерного финансирования. И количество, если взять горизонт с 2018 года, такого рода сделок у нас увеличилось более чем четырехкратно, и уже, наверное, в текущем году будет около 100 штук. 100 новых сделок в году», — отметил Попов. По результатам первых шести месяцев портфель мезонинных и квазиакционерных кредитов Сбербанка составил 270 млрд руб. — это на 70% больше, чем в 2018 году, когда Сбер приступил к перестройке модели корпоративно-инвестиционного бизнеса. «Во многом сами эти сделки движутся от как раз сектора жилой недвижимости, когда мы вместе с застройщиком принимаем участие в покупке участка земли до получения требуемых еще разрешений», — привел пример топ-менеджер Сбербанка. По результатам первого полугодия портфель коммерческих корпоративных кредитов Сбера составил 10,8 трлн руб., объемы проектного финансирования в целом на ту же дату были равны 2,8 трлн руб., говорится в отчетности банка по МСФО. В итоге доля мезонинных кредитов и ссуд в обмен на «золотую акцию» равна не более чем 10% портфеля проектного финансирования. Хотя объем портфеля мезонинных и квазиакционерных кредитов в масштабах бизнеса Сбера не очень большой, нельзя говорить, что эта сумма незначительная, отметил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Он напомнил, что, например, кредиты с «золотой акцией» обладают более высокой доходностью для банка, а повышенный уровень риска заемщиков «отчасти сглаживается получением новых инструментов контроля».

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