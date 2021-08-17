Как бизнесмену взять кредит

Что такое кредитная линия

Одной из популярных банковских услуг является кредитная линия. Это очень удобно в том случае, когда предприниматель часто обращается в банк за кредитом. При этом не нужно каждый раз подавать заявку и собирать документы. Когда клиенту нужна будет определенная сумма, то ее можно будет сразу получить. Самое главное – это оплата процентов только на ту сумму, которую берет клиент. В отличие от обычного кредита, ежемесячный платеж кредитной линии рассчитать будет труднее. Он зависит от того, сколько денег от одобренной суммы было взято. Одним из минусов кредитной линии является необходимость залога. В отличие от обычного займа, с открытием кредитной линии клиенту, банк больше рискует, поэтому для гарантии нужен залог. Компания может заложить спецтехнику, оборудование, складские помещения и другое имущество.