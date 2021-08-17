Башкирия закупит медали и ордена за 7 миллионов рублей

Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, начальная максимальная стоимость закупки составляет около 7,26 млн рублей. Финансирование осуществляется из бюджета республики. Действие контракта завершится 25 декабря, вероятно, к этому сроку поставщик должен будет доставить награды.
Так, подрядчику необходимо будет поставить четыре ордена, выполненных из серебра 925 пробы: «Салавата Юлаева», «Дружбы народов», «Григорий Аксаков», «Генерал М. Шаймуратов». Все они комплектуются футляром, защитной упаковкой и паспортом изделия.
Кроме того, учреждение заказало наградной знак из металла томпак, покрытый золотом 999 пробы. Поставщик должен будет изготовить ещё три медали: «Материнская слава» из томпака с золотым покрытием 999 пробы, «Родительская доблесть», изготовленная из томпака, и «За трудовую доблесть» из нейзильбера. К этим наградам прилагается футляр, упаковка и удостоверение.