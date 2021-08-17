Башкирия закупит медали и ордена за 7 миллионов рублей

Кроме того, учреждение заказало наградной знак из металла томпак, покрытый золотом 999 пробы. Поставщик должен будет изготовить ещё три медали: «Материнская слава» из томпака с золотым покрытием 999 пробы, «Родительская доблесть», изготовленная из томпака, и «За трудовую доблесть» из нейзильбера. К этим наградам прилагается футляр, упаковка и удостоверение.