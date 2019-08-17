В Башкирии произошло сезонное подорожание огурцов и удешевление помидоров

Существенное повышение цен на свежие огурцы отмечено на торговых прилавках Башкирии. Точные цифры привели специалисты Башкортостанстата. Работники торговли и обыватели связали это явление с окончанием сезона массового сбора этих овощей. Рост цен на них составил 14,3% по сравнению с уровнем прошлой недели и достигает в среднем 51,5 рубля.

При этом совершенно никак не связано с сезонностью повышение цен на карамель (на 3,4% до 195,1 рубля), яйца (на 2,7% до 47 рубля за десяток), пшено 9на 2,3% до 74,8 рубля), черный байховый чай (на 2% до 794,1 рубля), рис (на 1,3% до 61,3 рубля).

Одновременно снизились цены на помидоры (на 12,2% до 70,7 рубля), морковь (на 5,7% до 37,3 рубля), репчатый лук (на 4,9% до 36 рублей). И такое удешевление точно объясняется сезонностью – эти овощи как раз начали массово созревать.