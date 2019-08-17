Реальные зарплаты персонала на заводах Роскосмоса в разы уступают доходам руководства

Не так давно была озвучена средняя зарплата в госкорпорации «Роскосмос», после чего доходы ее сотрудниов стали предметом зависти для многих. Ведь озвученные 396 тысяч рублей средней зарплаты в Роскосмосе не идет ни в какое сравнение с 43,431 рублем средне зарплаты остальных россиян. «Новые Известия» прояснили ситуацию.

Пояснения оказались не в пользу Роскосмоса хотя бы потому, что зарплата персонала кардинально отличается от доходов руководства госкорпорации, которые явно ни в чем себя не ограничивают.

Так, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин за прошлый год «заработал» 23,5 млн. рублей. Но так ли уж обосновано такое жалованье? В одной из публикаций «Новых Известий» авторы рассказывали, что, помимо космической техники и оборудования, предприятиям госкорпорации приходится выпускать электрические плиты, домашние батареи, пивоварни, детские санки, что наталкивает на выводы: обеспечить загрузку своих же предприятий руководство Роскосмоса не способно. А как с оплатой труда людей?

Например, химкинское НПО «Энергомаш» им. В.П. Глушко, ведущий производитель ракетных двигателей, от которых зависит успех вывода полезной нагрузки на орбиту, публикует массу различных вакансий, но нигде не указывает зарплаты. И действительно, такие зарплаты лучше не публиковать, чтобы сразу не отпугивать соискателей. По данным системы СБИС, анализирующей финансовую отчётность предприятий, средняя зарплата на Энергомаше составляет 62 тыс. рублей. Это ещё до уплаты налогов и с учётом зарплат руководства. Можно ли прожить на эти деньги? Теоретически да, но не просто: только аренда двухкомнатной квартиры в Химках обойдётся в 30 000-40 000 рублей. У инженера с семьёй деньги остаются разве что на скромную еду.

Похожая ситуация вырисовывается и на других предприятия госкорпорации.