В Башкирии ищут 1,5 млрд рублей на бесплатное питание младших школьников

Накануне, 16 июля, в Нефтекамске состоялся первый республиканский форум региональных операторов питания. Как сообщили в пресс-службе главы региона, в мероприятии принял участие врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Большое оживление у аудитории вызвало прозвучавшее от Радия Хабирова предложение сделать бесплатным школьное питание для учащихся младших (1с 1 по 4) классов.

По словам Радия Хабирова, министерство финансов РБ подсчитало, что это потребует выделения из республиканского бюджета 1,5 млрд рублей .

- Вопрос требует проработки, - уточнил Радий Хабиров. – Понадобится единое меню для школьников с учетом общих стандартов питания. При этом блюда в школах должны быть качественными и вкусными.

Врио главы Башкирии предупредил регоператоров школьного питания о том, что за ними будет установлен строгий контроль.

- Это мера воздействия на недобросовестных поставщиков. Все должны уяснить: детей нельзя кормить плохо, — сказал руководитель региона.

На форуме было также отмечено, что производители продуктов питания из Башкирии не должны наживаться на школьном питании и завышать цены.