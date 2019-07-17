Оборудование для парковок в центре Уфы будет производить совместное предприятие
Речь идет о компании, которую организовал один из уфимских застройщиков вместе с латвийским предприятием.
В перечень приоритетных инвестпроектов в Башкирии включено производство роботизированных парковочных систем, которое должно заработать в Уфе. В его создании приняли участие один из крупных уфимских застройщиков и латвийская производственная компания «BoxParking».
Как сообщили в пресс-службе Корпорации развития РБ, будущее производство территориально будет находиться в промзоне Уфы, в ближайших планах предприятия значится выпуск роботизированных паркингов на 3000 с лишним парковочных мест за три года.
Что касается использования готовой продукции, то предполагается ее размещение, прежде всего, в Уфе. Известно, что в столице республики появятся не менее девяти паркингов с вместимостью более трех тысяч автомобилей.
Напомним, что созданием платных парковок будет заниматься муниципалитет. Власти Уфы, таким образом, решили не доверять частным компаниям.