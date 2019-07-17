Финансовый эксперт спрогнозировал движение рубля в июле

Прогноз эксперта был опубликован 17 июля, сообщает газета «Известия».

Рожанковский отметил, что следующая неделя будет способствовать укреплению валюты РФ до 61,9 рубля за доллар США. Одной из предпосылок для этого станет обнародование предварительных данных по ВВП Соединенных Штатов за второй квартал 2019 года.

При этом внимание мирового рынка будет сконцентрировано на финансовой отчетности. Она прояснит комфортность курсов валют различных стран по отношению к доллару США для продаж таких гигантов, как Intel, Amazon и Halliburton, добавил эксперт.