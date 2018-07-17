Строительство второй очереди набережной Белой в Уфе обойдется еще в 522 млн

Общая сумма работ — 522 млн 419 тысяч рублей из городского и республиканского бюджетов. Подрядчик должен завершить работы до 30 сентября 2019 года. Среди требуемых работ: возведение основных объектов строительства, объектов энергетического хозяйства, наружных сетей и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство и озеленение территории, а также проектные и изыскательские работы. При этом, согласно сведению госзакупок, на покрытие из бетонных плит должна быть предоставлена гарантия восемь лет, на конструкции из брусчатки и цветного асфальтобетна — четыре года, на малые архитектурные формы — три, на освещение и видеонаблюдение — один год.