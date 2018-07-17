Строительство второй очереди набережной Белой в Уфе обойдется еще в 522 млн
Вторую очередь берегоукрепления реки начнут строить на участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста в кировском и Ленинском районах Уфы.
Общая сумма работ — 522 млн 419 тысяч рублей из городского и республиканского бюджетов. Подрядчик должен завершить работы до 30 сентября 2019 года. Среди требуемых работ: возведение основных объектов строительства, объектов энергетического хозяйства, наружных сетей и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство и озеленение территории, а также проектные и изыскательские работы. При этом, согласно сведению госзакупок, на покрытие из бетонных плит должна быть предоставлена гарантия восемь лет, на конструкции из брусчатки и цветного асфальтобетна — четыре года, на малые архитектурные формы — три, на освещение и видеонаблюдение — один год.
Напомним, в июне мэрия Уфы заключила контракт стоимостью 383,65 млн руб. на первый этап строительства улицы Набережной с компанией «Дортрансстрой».
Аукцион состоится 6 августа, заявки на участие в нем принимаются до 1 августа.
Также отметим, что строительство набережной реки Белой в Уфе ведется с 2014 года. По данным издания «Коммерсантъ-Уфа», общая стоимостью реконструкции оценивалась мэрией в конце 2017 года в 12 млрд руб.