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«Мусорная революция» в Уфе: платить, видимо, скоро будем еще больше
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Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
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«Мусорная революция» в Уфе: платить, видимо, скоро будем еще больше

Сегодня, 16:34ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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