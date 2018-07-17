«Мусорная революция» в Уфе: платить, видимо, скоро будем еще больше

Сегодня, 17 июля, прошел пресс-завтрак, организованный изданием «КоммерсантЪ-Башкортостан» на тему уже начатой и проводимой в настоящее время реформы системы обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы).

Напомним, что первым серьезным этапом этой реформы стал выбор региональных операторов, которые будут курировать все, что связано с мусором (вывоз, переработка, захоронение) на своих подведомственных территориях (зонах), которых в Башкирии пять. В итоге были выбраны четыре оператора, одному из них достались две зоны ответственности.

Кстати, согласно действующей так называемой территориальной схеме (документ, в котором на более 1000 страницах расписано все, что касается сбора мусора, его объемов, вплоть до адресов каждой дворовой помойки в республике), входящая в 1-ю зону Уфа производит почти 40% всего башкирского мусора. Что, впрочем, неудивительно для города-миллионника, промышленного мегаполиса, в котором проживает четверть всего населения республики.

А значит, именно в этой зоне будет сконцентрирован основной денежный поток мусорного бизнеса. К слову, регоператор по этой главной 1-й зоне участвует в пятилетней инвестиционной программе до 2020 года (утверждена уфимским горсоветом) стоимостью 1,1 миллиарда рублей.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Сегодня в мероприятии принимали участие чиновники от экологии (республиканской и федеральной), представитель одного из региональных операторов и все вместе собирались поговорить о перспективах рынка переработки ТКО.

Ну, по теме было сказано практически ничего, как, собственно, и вообще о перспективах развития рынка переработки отходов. Вообще, когда говорят о перспективах развития того или иного рынка, обычно оперируют такими понятиями, как объем рынка, прогнозы, планы другими деловыми и финансовыми вещами, говорят об участниках рынка, о трудностях, с которыми им придется столкнуться (если речь идет о новом рынке), ну и так далее.

Сегодня же звучали, главным образом, и так всем известные азбучные истины: мусор надо собирать, собирать надо его раздельно, чтобы было удобно перерабатывать, перерабатывать надо максимально, чтобы к захоронению оставалось как можно меньше, мусоропроводы из многоквартирных домов надо убирать, потому что это антисанитария, вонь и нераздельный сбор мусора, людям нужно с детства прививать культуру экологичности и чистоты, чтобы были, как японские болельщики, убирающие за собой мусор с трибун, про медиаплан экологического просвещения и т. д.

Про перспективы развития рынка переработки мусора и вообще про то, что и куда в этом мусорном смысле будет двигаться – практически ни слова. Из нового: замминистра природопользования Башкирии назвала проводимую сейчас мусорную реформу не иначе как революцией.

Фото: pixabay.com

Из того, что реально касается каждого, точнее, коснется уже с 1 января 2019 года – в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится новая строчка: «Услуги регионального оператора».

Вот здесь есть два непонятных вопроса, ответ на которые, судя по всему, не знает никто, в том числе, те, кто ответственен за мусорную революцию. Первый: сколько мы будем платить за это дело. Об этом сейчас никто не знает, так как ценами занимается республиканский Госкомитет по тарифам и более или менее ясные цифры появятся не ранее осени текущего года. Специалисты говорят, что каждый из нас будет платить дополнительно по 150-200 рублей в месяц.

Другой непонятный момент: а жители городов, в частности, уфимцы разве раньше за вывоз мусора не платили? И если платили, то придется ли нам эти 150-200 рублей в месяц платить дополнительно или же общая сумма коммунальных платежей простого жителя Уфы не изменится? А если увеличится, то почему и с какой стати – ведь наши дворовые помойки и раньше стабильно убирали? Об этом тоже четко пока никто ничего не говорит.

Когда в муниципальном районе, главным образом, сельском, вводится плата за вывоз мусора, который до этого никогда не вывозили – это понятно и логично. Но когда мусор всегда вывозили, новая строчка в квитанции, если она появится, будет выглядеть не совсем понятно.

На мероприятии прозвучал вопрос: что изменится в Уфе с 1 января 2019 года, когда в столице и сегодня работает оператор по вывозу мусора, он вывозит отходы на полигон. Ответ ясности не внес вообще никакой. Наоборот, заставил задуматься о справедливости проводимой «мусорной революции» для кошелька среднестатистического уфимца.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

- Тарифы в Уфе и районах сегодня сильно разнятся. У нас есть тарифы, которые в сто раз больше, чем в Уфе. Где мусора больше образуется, там меньше тариф. Теперь же тариф будет действовать один для регионального оператора, что в Уфе, что, например, в Белокатайском районе, тариф будет усреднен, – объяснила Фларида Ремезова, начальник отдела экологической безопасности министерства экологии и природопользования Башкирии.

Очевидно, что для простого уфимца усреднение тарифа приведет к его увеличению, это элементарная арифметика. Помимо этого, региональному оператору, который будет совершать «мусорную революцию» помимо Уфы еще в 13 районах республики, придется, по словам г-жи Ремезовой организовывать всю работу в том числе, там, где ее вообще доселе не было.

- Нет ни сортировок, нет ничего. Региональному оператору нужно будет всю эту работу организовать, организовать работу мусоро-перегрузочных пунктов, мусоросортировочных, если нужно, то и строительство полигонов, – сказала Фларида Ремезова.

Фото: pixabay.com

Так как это все «ляжет на плечи» регионального оператора, то логично предположить, что вся эта работа по организации «мусорной революции» в районах будет профинансирована за счет новых тарифов, а для жителей городов, той же Уфы, за счет их увеличения. Другими словами, уфимцы своими кровными дополнительными платежами уберут и переработают мусор в районах.

Вообще о справедливом использовании денег честных уфимских налогоплательщиков на встрече говорили не раз. Один из участников предложил сходить на субботник, убраться, а потом пожарить мясо, пока тепло (главное, не забыть убрать потом за собой).

Фото: pixabay.com