Эксперт: американским компаниям интересны проекты в России

По его словам, подтверждением тому служит соглашение «о новом совместном проекте с крупными инвесторами из США», сообщает RNS .

Также в качестве примера эксперт привел отношения Российской Федерации с Саудовской Аравией и Японией. Дмитриев отметил, что за несколько лет в инвестиционной сфере удалось достичь существенного прогресса. Этот опыт вполне можно использовать при выстраивании диалога с США.