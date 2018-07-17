Эксперт: американским компаниям интересны проекты в России

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Американскому бизнесу интересны проекты с российскими партнерами. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По его словам, подтверждением тому служит соглашение «о новом совместном проекте с крупными инвесторами из США», сообщает RNS.
Также в качестве примера эксперт привел отношения Российской Федерации с Саудовской Аравией и Японией. Дмитриев отметил, что за несколько лет в инвестиционной сфере удалось достичь существенного прогресса. Этот опыт вполне можно использовать при выстраивании диалога с США.
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