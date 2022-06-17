В Минвостокразвития сообщили о тысячах рабочих мест в ДФО

В Минвостокразвития сообщили о тысячах рабочих мест в ДФО
В Минвостокразвития сообщили о тысячах рабочих мест в ДФО
Вчера, 21:38ЭкономикаФото: pxhere.com
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) РФ Алексей Чекунков заявил о наличии тысяч рабочих мест в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), пояснив, что отток населения из регионов ДВ происходит в основном ради образования и повышения квалификации.

Об этом глава Минвостокразвития рассказал журналистам в ходе Международного экономического форума (ПМЭФ-2022), пишет iz.ru.

Он пояснил, что люди уезжают из регионов Дальнего Востока учиться либо с целью сменить климат на более подходящий. Однако, по его словам, в ДФО сегодня активно создаются новые предприятия, которым остро требуются рабочие руки. Чекунков подчеркнул, что вакансий гораздо больше, чем доступных работников.

Министр также сообщил, что примерно половина уезжающих — выпускники школ, планирующие получать образование в других регионах. Поэтому одной из серьезных мер, предпринятых для предотвращения отъезда молодежи, стало повышение качества образования в местных вузах. Он также сообщил, что в настоящее время совместно с Министерством образования РФ реализуется программа «Приоритет 2030 — Дальний Восток», цель которой — способствовать продолжению обучения молодых жителей региона.

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