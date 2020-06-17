Строительный «якшырак» Башкортостана: как казанцы позавидовали «Умному дому» в Уфе

Фразу «Без якшырак булдырабыз!» в Башкортостан сегодня знают все. Её произнес глава региона Радий Хабиров во время своего послания Госсобранию-Курултаю Башкирии 18 декабря 2018 года. В переводе с башкирского эта фраза означает «Мы можем лучше!» с намеком на то, что Башкортостан готов догнать и перегнать соседний Татарстан, лидер которого Минтимер Шаймиев ранее произнес: «Без булдырабыз!» («Мы можем!»).

Ровно год назад Медиакорсеть опубликовала статью «Десять „якшыраков“ Радия Хабирова», и рассказала, с какими позитивными событиями ассоциируется имя нового руководителя Башкирии. Мы придумали неологизм «якшырак», который, что называется, пошел в народ.

Приятно отметить, что список «якшыраков», несмотря на коронавирус и прочие проблемы, пополняется. Причем о некоторых из них мы узнаем от журналистов Татарстана. Так, издание «Бизнес-онлайн» опубликовало любопытный материал, в котором поставило уфимский «Умный дом» в пример казанским застройщикам. Мы решили подробнее изучить данную тему.

Как выяснилось, речь идет о современном крупном (четыре 26-этажных дома) жилом комплексе «Умный дом на Злобина» с 7-ярусным паркингом с открытым доступом для всех жителей данного ЖК. Его строительство ведется сейчас в Уфе.

Точно известно, что новоселы этого жилого комплекса вместе с ключами от квартиры получат право парковаться на многоэтажной парковке, которая расположится во дворе комплекса.

Таким образом далеко не самые последние запросы жителей дома будут удовлетворены: они получат место для парковки своего автомобиля, а на освободившемся за счет паркинга месте появятся спортивные и игровые детские площадки, зоны отдыха и прогулочные дорожки, а также газоны и аллеи.

Как отмечено в публикации «Бизнес-онлайн», в Казани тоже строятся несколько жилых комплексов с многоярусными паркингами, однако там бесплатные паркинги для жителей не предусмотрены. Их придется выкупать за дополнительные деньги (около 1 млн. рублей) или брать в аренду (10-30 тыс.руб/год). Для тех, кто выплачивает ипотеку, это не самая лучшая новость. Не исключено, что они предпочтут рисковать и оставлять свои автомобили на тротуара или газонах.

В Уфе застройщик ИСК «Стройфедерация» предложил действительно более продуманное решение. Паркинг в «Умном доме» станет таким же закономерным элементом благоустройства двора, как скамейки, детские игровые и спортивные площадки. По сути, паркинги будут общедомовым имуществом, пользоваться которым сможет любой собственник.

Отметим, что в апреле 2019 года на Весеннем форуме «ЖКХ и строительство» с проектом «Умного дома» познакомился и президент Татарстана Рустам Минниханов, который тогда посетил Уфу по приглашению главы Башкортостана Радия Хабирова. Услышав, что уфимский «Умный дом» включает в себя не только паркинг, но и готовую чистовую отделку высокого уровня, подогрев полов в санузле, кондиционер и витражное остекление (и все это — «в базе», покупателю остается приобрести только мебель — ред.), Минниханов оценил авторов проекта коротким, но емким словом: «Молодцы».

Все, кто знакомился с «Умным домом» отметили его поистине европейский уровень.

По уточненной информации, строительство «Умного дома» в Уфе близится к завершению. Большинство квартир в нем уже раскуплено. Что неудивительно с учетом наличия чистовой отделки и паркинга, который, к слову, поможет жителям избежать еще и штрафов за парковку на газонах и в других совсем не предназначенных для этого местах.

Примечательно, что среди покупателей жилья в уфимском «Умном доме» есть и казанцы.

— Я выбрала «Умный дом» за совокупность факторов: чистовую отделку и паркинг. При наличии двух таких серьезных преимуществ жилой комплекс мог бы претендовать на бизнес-класс, но по цене он относится скорее к «комфорту». Это и определило мой выбор, — цитирует «Бизнес-онлайн» свою землячку Эльвиру Мусифуллину, недавно переехавшую из Татарстана в Уфу.

«Конечно, рано говорить, что соседний с Татарстаном регион однозначно „вырвался вперед“. Башкортостану есть еще над чем работать. Но, безусловно, стоит признать, что в сфере строительства жилья Уфе удалось создать уникальный продукт — „Умный дом“ с паркингом и отделкой — которого в Казани пока еще нет, но который ей так нужен», — такими словами завершают наши казанские коллеги свою статью, задавшись вопросом о том, какими еще вызовами наполнят соседи из Башкортостана свой девиз «Без якшырак булдырабыз».

Интуиция нам подсказывает, что особых проблем с «якшыраками» в ближайшее время у нас быть не должно.