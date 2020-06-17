Башкирская филармония заплатит за ремонт теплохода 15 млн рублей
Исполнителя ремонтных работ учреждение культуры отберет 23 июня.
Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова планирует оплатить ремонт теплохода «Арслан Мубаряков». По данным издания «Ъ-Уфа», исполнитель ремонтных работ станет известен уже на следующей неделе, 23 июня.
Согласно документации, ремонт теплохода должнен быть завершен уже к концу июля. Контракт предусматривает работы по пескоструйной обработке корпуса теплохода и его покраски, отделочные работы, установку новой сантехники, потолков, поручней, полов, замена окон, дверей и мебели, установку музыкального, светосценического оборудования и мультимедиа.
По данным информационной системы СПАРК, прогулочный теплоход «Арслан Мубаряков» эксплуатируется с декабря 1989 года. Вместительность судна — 104 человек, в том числе, двух членов экипажа.
Издание отмечает, что в региональном Минкульте пока не раскрывают причину, почему филармония выступает госзаказчиком работ по ремонту теплохода. Ситуацию прокомментировал бывший глава филармонии Дамир Гайнуллин. По его словам, Минкульт РБ в начале 90-х годов прошлого века приобрел судно.
— В 2010–2012 годах его пытались передать «Бельскому речному пароходству», но мы его отстояли, — сообщил он.