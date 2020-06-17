Башкирская филармония заплатит за ремонт теплохода 15 млн рублей

Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова планирует оплатить ремонт теплохода «Арслан Мубаряков». По данным издания «Ъ-Уфа», исполнитель ремонтных работ станет известен уже на следующей неделе, 23 июня.

Согласно документации, ремонт теплохода должнен быть завершен уже к концу июля. Контракт предусматривает работы по пескоструйной обработке корпуса теплохода и его покраски, отделочные работы, установку новой сантехники, потолков, поручней, полов, замена окон, дверей и мебели, установку музыкального, светосценического оборудования и мультимедиа.

По данным информационной системы СПАРК, прогулочный теплоход «Арслан Мубаряков» эксплуатируется с декабря 1989 года. Вместительность судна — 104 человек, в том числе, двух членов экипажа.

Издание отмечает, что в региональном Минкульте пока не раскрывают причину, почему филармония выступает госзаказчиком работ по ремонту теплохода. Ситуацию прокомментировал бывший глава филармонии Дамир Гайнуллин. По его словам, Минкульт РБ в начале 90-х годов прошлого века приобрел судно.