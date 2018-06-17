Глава Башкирии устроил разнос за Бельский мост и Тимашевский переезд

Вчера, 16 июня, глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки по Уфе побывал на старом Бельском мосту и ознакомился с ходом его реконструкции.

По словам подрядчиков, работы на объекте идут круглосуточно, завершить их планируется в 20-х числах июля, а затем мост должен проработать в бесперебойном режиме два года и снова закрыться на реконструкцию.

В ответ на эту информацию Рустэм Хамитов подчеркнул, что после ввода моста в эксплуатацию, необходимо вновь провести его полное обследование и выполнить антикоррозионную обработку опор и конструкций, замену чугунных перил на более лёгкие для снижения нагрузки и другие дополнительные работы для увеличения срока его службы.

– У людей сложилось представление, что этот мост гнилой, что по нему пешком только можно ходить, – отметил Рустэм Хамитов. – Нет, если его нормально доработать, по нему можно ездить. Должна быть гарантия не на два года, а минимум на три-пять лет.

Рустэм Хамитов считает, что параллельно с реконструкцией опор уже нужно начинать работы по ремонту асфальтового покрытия, чтобы не затягивать сроки ввода объекта.

Глава Башкирии прокомментировал также неудовлетворительную, по его мнению, работу организации, обслуживающей Бельский мост и допустившей возникновение подобной ситуации.

- Кто за это будет отвечать? Почему вы десятки и сотни тысяч людей поставили в пробку? Сначала доводите мост до такого состояния, а потом героически боритесь, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Запараллеливайте процессы. Каждый день дорог. Люди ждут, когда откроется мост.

Напомним, открытие моста планировалось к минувшему Дню города 12 июня, однако обнаруженные новые дефекты не позволили это сделать.

Претензии вызвало также и положение дел на строительстве транспортной развязки в районе Тимашевского железнодорожного переезда.

Напомним, возведение путепровода началось в 2016 году после многочисленных жалоб горожан на постоянные пробки на этом участке. Длина строящегося двухполосного путепровода составит 161 м. Общая протяженность участка, включая подъезды к мосту – 1 км. Проектом также предусмотрены устройство двухметрового тротуара, установка шумозащитных экранов и локальных очистных сооружений. Итоговая стоимость строительства составит порядка 1 млрд рублей. Половина этой суммы выделена из Фонда социальных целевых программ РБ, вторую половину финансирования должен обеспечить заказчик – администрация Уфы.

Как оказалось, пока средства от города не поступили. В связи с этим было принято решение перечислить из Фонда социальных целевых программ РБ ещё 200 млн рублей.

– Республика половину профинансировала. Мы свои обязательства выполнили. Где ваши 500 млн рублей? – обратился Рустэм Хамитов к представителям городской администрации. – Эти дополнительные 200 млн рублей были предназначены для других республиканских объектов. Вы думаете, что у нас один только путепровод? У нас по республике строится почти 1 000 объектов, из них только крупных – 450. Огромный город, ищите финансирование, зарабатывайте.