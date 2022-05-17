Эксперт спрогнозировал возможное развитие ситуации с «Макдоналдс» в России

Эксперт спрогнозировал возможное развитие ситуации с «Макдоналдс» в России

Эксперт спрогнозировал возможное развитие ситуации с «Макдоналдс» в России

17 мая, 21:29
Экономика
Фото: pixabay.com
Член экспертного совета предпринимателей при правительстве Москвы, общественный уполномоченный по вопросам организации детского досуга Павел Ковшаров прокомментировал информацию об уходе из России сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».

Как пишет RT со ссылкой на источник в ТАСС, сеть ресторанов возобновит работу в РФ под новым брендом в июне.

Ковшаров отметил, что уход из РФ путем продажи бизнеса для компании является единственным вариантом в сложившейся ситуации.

По словам эксперта, «Макдоналдс» это прежде всего известный бренд с выстроенными и прописанными бизнес-процессами, специальными условиями с международными и местными поставщиками.

По мнению эксперта, если сделка окажется фиктивной, то после ее заключения, все кроме бренда, останется.

«Если сделка реальная с большим дисконтом, то это — покупка 850 точек общепита, заточенных под производство бургеров и картошки фри», — добавил эксперт.

Кроме того, он заявил, что это возможность создать быстро новый проект «на скелете новой структуры».

«И есть шанс, что он может стать успешным. Логично, ведь часть сотрудников будут заменены покупателем, но, во-первых, не сразу, а во-вторых, это может быть частью контракта», — подытожил он.

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