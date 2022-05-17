Два предприятия-экспортера Башкортостана стали лауреатами конкурса «Золотой Меркурий»

Итоги были подведены на заседании Национального экспертного совета под руководством президента ТПП РФ Сергея Катырина. В этом году был установлен очередной рекорд — в конкурсе приняли участие 84 региональных ТПП, было подано 267 заявок по общим номинациям и 35 — по специальным. ТПП РБ направила на конкурс заявки семи компаний Башкортостана. Победителями признаны 39 предприятий, которые будут награждены 24 июня в ходе традиционной праздничной церемонии в Центре международной торговли.