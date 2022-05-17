Два предприятия-экспортера Башкортостана стали лауреатами конкурса «Золотой Меркурий»

Два предприятия-экспортера Башкортостана стали лауреатами конкурса «Золотой Меркурий»
Два предприятия-экспортера Башкортостана стали лауреатами конкурса «Золотой Меркурий»
17 мая, 11:10ЭкономикаФото: ТПП РБ
Итоги были подведены на заседании Национального экспертного совета под руководством президента ТПП РФ Сергея Катырина.

Два предприятия Башкортостана стали лауреатами конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2021 года. Лучшим предприятием-экспортером в сфере производства потребительской продукции признан «Чишминский маслоэкстракционный завод» (р.п. Чишмы). В сфере услуг среди экспортеров победителем стал ТД «Башхим» (г. Стерлитамак).

Итоги были подведены на заседании Национального экспертного совета под руководством президента ТПП РФ Сергея Катырина. В этом году был установлен очередной рекорд — в конкурсе приняли участие 84 региональных ТПП, было подано 267 заявок по общим номинациям и 35 — по специальным. ТПП РБ направила на конкурс заявки семи компаний Башкортостана. Победителями признаны 39 предприятий, которые будут награждены 24 июня в ходе традиционной праздничной церемонии в Центре международной торговли.

Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» учреждена Торгово-промышленной палатой РФ в 2002 году. Премия проводится при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ. Конкурс ориентирован на поощрение наиболее успешных предприятий малого бизнеса с численностью персонала до 100 человек и компаний-экспортеров, выпускающих конкурентоспособную продукцию.

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