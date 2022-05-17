Башкирия будет производить черную икру и деликатесы из осетра за 1,1 млрд рублей

В Башкирии будут выращивать рыбу осетровых пород, а также производить полуфабрикаты из данного вида рыбы, включая осетровую икру и другие деликатесы. Соответствующее трехстороннее соглашение уже подписано компанией, Корпорацией развития Башкирии и властями. Работать «Башкбалык» будет в особой экономической зоне «Алга», что делает ее резидентом ОЭЗ, также засвидетельствует статус компании и Минэккономразвития Башкирии,
Гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов сообщил, что «Башбалык» откроет в ОЭЗ «Алга» производство будет ежегодно производить 350 тонн разной продукции, 10 тонн из которых составит пищевая икра, в свою очередь напомним, что икра осетра — черная и по праву считается изысканным деликатесам. Реализация проекта требует вложений в размере около 1,1 млрд рублей.
О планах по созданию в республике производства, где будут выращивать осетров, а следом производить из него полуфабрикаты и разного рода деликатесы рассказывали в правительстве региона еще 27 апреля нынешнего года, однако тогда цена будущего производства была незначительно, но меньше чем та, которая озвучена после подписания соглашения всеми тремя сторонами. В апрельском материале Mkset о деликатесном производстве цена вопроса обозначалась в размере 1,2 млрд рублей.