Башкирия будет производить черную икру и деликатесы из осетра за 1,1 млрд рублей

Башкирия будет производить черную икру и деликатесы из осетра за 1,1 млрд рублей
Башкирия будет производить черную икру и деликатесы из осетра за 1,1 млрд рублей
17 мая, 17:25ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: 1MI
Соглашение с компанией «Башбалык», которая станет резидентом особой экономической зоны «Алга» власти Башкирии подписали 17 мая.

В Башкирии будут выращивать рыбу осетровых пород, а также производить полуфабрикаты из данного вида рыбы, включая осетровую икру и другие деликатесы. Соответствующее трехстороннее соглашение уже подписано компанией, Корпорацией развития Башкирии и властями. Работать «Башкбалык» будет в особой экономической зоне «Алга», что делает ее резидентом ОЭЗ, также засвидетельствует статус компании и Минэккономразвития Башкирии,

Гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов сообщил, что «Башбалык» откроет в ОЭЗ «Алга» производство будет ежегодно производить 350 тонн разной продукции, 10 тонн из которых составит пищевая икра, в свою очередь напомним, что икра осетра — черная и по праву считается изысканным деликатесам. Реализация проекта требует вложений в размере около 1,1 млрд рублей.

О планах по созданию в республике производства, где будут выращивать осетров, а следом производить из него полуфабрикаты и разного рода деликатесы рассказывали в правительстве региона еще 27 апреля нынешнего года, однако тогда цена будущего производства была незначительно, но меньше чем та, которая озвучена после подписания соглашения всеми тремя сторонами. В апрельском материале Mkset о деликатесном производстве цена вопроса обозначалась в размере 1,2 млрд рублей.

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