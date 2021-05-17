В 2021 году Башкирия экспортировала товары на сумму 859 миллионов долларов

В 2021 году Башкирия экспортировала товары на сумму 859 миллионов долларов
В 2021 году Башкирия экспортировала товары на сумму 859 миллионов долларов
Сегодня, 10:03ЭкономикаКарина МамаеваФото: Радий Хабиров // ВКонтакте
Башкирия продолжает укреплять внешнеэкономические связи. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров в своих социальных сетях, предоставив отчет за первый квартал 2021 года.

Как сообщил руководитель региона в социальных сетях, за первые месяцы этого года республика экспортировала товары на общую сумму 859 миллионов долларов, что на 16,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Помимо этого вырос экспорт не сырьевых и не энергетических товаров. За первый квартал 2021 года было продано заграницу товаров на сумму 531 миллион рублей, что более чем на 70% выше, чем в 2020 году.

— Впервые за последнее время в первую десятку стран-контрагентов вошли Сингапур и Япония. В Сингапур мы наладили экспорт нефтепродуктов и фенолов, а в Японию отправляем нефтепродукты, каучук и алюминий, — отметил глава Башкирии Радий Хабиров.

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