С 2022 года банки России разрешат снимать деньги с чужих карт

С 2022 года банки России разрешат снимать деньги с чужих карт
С 2022 года банки России разрешат снимать деньги с чужих карт
Сегодня, 20:31ЭкономикаФото: pxhere.com
Ряд банков России с 2022 года начнут внедрение функции по снятию наличных средств с чужих карт.

Отмечается, что для того, чтобы позволить снять деньги со своей карты другому лицу, ее владельцу нужно будет через мобильное приложение сгенерировать QR-код. Этот код отправляется другому человеку, который по нему может снять в банкомате деньги. Аналогичным способом будет доступно пополнение счета. Новая опция комфортна, однако эксперты считают, что она откроет много возможностей для мошенников.

Как сообщает Infox, новый сервис хотят внедрить «Открытие», УБРиР и СКБ-банк. В ВТБ планируют пока только протестировать эту функцию.

Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур уверен, что уровень спроса на новую услугу будет высок, и банки благодаря этому смогут привлекать новых клиентов.

Представители банка «Открытие» пояснили, что возможность снятия и внесения денег через QR-код будет способствовать существенному упрощению доступа к наличным деньгам.

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