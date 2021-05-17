С 2022 года банки России разрешат снимать деньги с чужих карт

Отмечается, что для того, чтобы позволить снять деньги со своей карты другому лицу, ее владельцу нужно будет через мобильное приложение сгенерировать QR-код. Этот код отправляется другому человеку, который по нему может снять в банкомате деньги. Аналогичным способом будет доступно пополнение счета. Новая опция комфортна, однако эксперты считают, что она откроет много возможностей для мошенников.