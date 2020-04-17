Владелец «Спартака» Федун перечислил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом
17 апреля, 21:08ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Функционер выделил из личных средств 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.
Как сообщает "Советский спорт", владелец футбольного клуба «Спартак» (Москва) Леонид Федун оказал финансовую помощь центру имени Вишневского.
Добавим, что на данный момент в стране зафиксировано 32 008 случаев заражения инфекцией, а также 273 летальных исхода.
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