Стоимость нефти постепенно восстанавливается

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Данные торгов говорят о том, что нефть медленно отыгрывает свое падение.
По данным поступившим с Межконтинентальной биржи апрельские фьючерсы на марку WTI и фьючерсы на нефть Brent с погашением в апреле выросли более чем на 5%, пишет rns.online.
Сообщается, что к 07:40 по мск цена на нефть WTI составила $29,84 за баррель, а стоимость марки Brent – $30,66.
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