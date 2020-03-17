Стала известна компания, которая будет перевозить больных по воздуху в Башкирии

Республиканская клиническая больница должна заключить с авиакомпанией «Русавиа» контракт на срочную транспортировку пациентов из международного аэропорта «Уфа» к месту назначения.

Речь идет о транспортировке больных посредством самолета и вертолета, которые должны быть предоставлены в течение получаса с момента получения заявки на такого рода перевозку. В воздушном судне должны быть, как минимум, два лежачих места и не менее трех сидений.

Как следует из конкурсной документации, стоимость контракта составляет 9,92 млн рублей. Он действует до 31 декабря текущего года.

«Русавиа» оказалась единственным участником аукциона, который был проведен 13 марта.