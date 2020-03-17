Как в старые времена: на брифинге рассказали, сколько осталось продуктов в Башкирии

Сегодня, 17 марта, вечером, на брифинге, посвященном теме профилактики распространения коронавируса, был затрону вопрос о покупательском ажиотаже, который заставил многих жителей республики впрок запасаться продуктами питания — крупами, мукой и консервами. Напомним, репортаж на эту тему вышел и на нашем сайте.

Начальник управления по социальным коммуникациям администрации главы Башкирии Елена Прочаковская отметила, что население скупает продукты, как в старые времена, и попросила прокомментировать ситуацию председателя госкомторговли республики Алексея Гусева.

— Действительно, мы мониторим торговые центры и видим, что есть повышенный спрос на товары бакалейной группы, но спешу всех успокоить: у нас товарных запасов в республике достаточно — более чем на месяц, — отметил Алексей Гусев.

Его ведомство дважды в день мониторит ситуацию в торговых центрах и отмечает, что сильного ажиотажа нет, подъема цен на эту группу товаров повышенного спроса также не наблюдается. Все товары имеются в количестве необходимых товарных остатков.

Пустые полки в магазинах Алексей Гусев объяснил «техническии моментами», когда сотрудники торговых точек не успевают выкладывать новые товары. Поэтому им рекомендовали делать так называемую паллетную выкладку — то есть на поддоне производителя. Такая выкладка производит впечатление избытка товаров, и в самом деле психологически действует на покупателей гораздо более успокаивающе, чем жутковатые пустые полки.

Алексей Гусев пообещал, что за ночь торговые предприятия должны пополнить свои запасы, так что завтра пустых полок в них быть уже не должно.

По его словам, сильного роста цен на бакалею быть не должно. Пока отмечается рост цен на овощи и фрукты, но это — сезонное явление, никак не связанное с коронавирусом.