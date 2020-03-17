Американские рынки обрушились на 11-12,5%

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Торги 16 марта показали падение основных индексов США.
На Нью-Йоркской фондовой бирже связывают падение с заявлением Трампа о возможности рецессии экономики США, пишет rns.online.
Основные показатели и индексы США на 16 марта: Nasdaq – 7082,74 пункта (снижение на 10,06%), S&P 500 – 2386,09 пункта (снижение на 11,99%), Dow Jones 20190,63 пункта (снижение 12,94%).
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