Железную дорогу Уфа-Нефтекамск будут строить совместно с РЖД
Глава Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов рассказал об этом на оперативке.
Сегодня, 17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов сообщил, что строительство железной дороги от Уфы до Нефтекамска может начаться ориентировочно в 2024 году. Таков наиболее оптимистичный прогноз.
По словам чиновника, до конца 2020 года из бюджета Башкирии предполагается оплатить подготовку технико-экономического обоснование проекта. При удачном согласовании уже в 2021 году планируется оформление концессии. Концедентом в ней должно стать Федеральное агентство железнодорожного транспорта, а концессионером — совместное предприятие с участием РЖД, которое, собственно, и займется воплощением проекта в жизнь.
Предполагается, что данная железная дорога Уфа-Нефтекамск будет однопутной, на ее пути окажутся 7 путепроводов и 9 мостов. Длина железной дороги - 175,5 км. Главным образом она будет предназначена для грузовых перевозок.