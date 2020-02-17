Железную дорогу Уфа-Нефтекамск будут строить совместно с РЖД

Сегодня, 17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов сообщил, что строительство железной дороги от Уфы до Нефтекамска может начаться ориентировочно в 2024 году. Таков наиболее оптимистичный прогноз.

По словам чиновника, до конца 2020 года из бюджета Башкирии предполагается оплатить подготовку технико-экономического обоснование проекта. При удачном согласовании уже в 2021 году планируется оформление концессии. Концедентом в ней должно стать Федеральное агентство железнодорожного транспорта, а концессионером — совместное предприятие с участием РЖД, которое, собственно, и займется воплощением проекта в жизнь.