В Башкирии молокозавод «Белое облако» точно сменит собственника

Сегодня, 17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов сообщил, что вновь начал работать Миякинский молочный завод, который недавно был временно остановлен. Его продукция под широко известной торговой маркой «Белое облако» вновь появилась на прилавках магазинов и должна вернуться в торговые сети.

Новым инвестором предприятия стал местный предприниматель Ралис Махиянов, который погасил все текущие задолженности и готовится к апрелю представить инвестпроект по модернизации завода и строительству новой молочной фермы, на которой планируется производить 30 тыс. тонн молока в год.