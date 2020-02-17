Глава Башкирии остался не очень доволен индексом промпроизводства за январь

Сегодня, 17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил итоги развития региона за январь, информация о которых поступила из федерального центра.

Индекс промпроизводства за январь составил 101,9%.

- Понятно, что в январе мы обычно проседаем, но в целом это неплохой результат, - отметил Радий Хабиров. - Но надо работать.