Глава Башкирии остался не очень доволен индексом промпроизводства за январь
17 февраля, 10:48ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Скриншот с видео./ Mkset.ru
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Радий Хабиров попросил подчиненных наращивать темпы работы.
Сегодня, 17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил итоги развития региона за январь, информация о которых поступила из федерального центра.
Индекс промпроизводства за январь составил 101,9%.
- Понятно, что в январе мы обычно проседаем, но в целом это неплохой результат, - отметил Радий Хабиров. - Но надо работать.
Он напомнил, что прошлый год Башкирия закончила с хорошим результатом - 104,2% и попросил в 2020 году наращивать темпы развития экономики республики.
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