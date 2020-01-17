«Всё продай, купи Сибай»: УГМК выставил на Авито известняковый карьер в Башкирии

В разделе «Готовый бизнес» на сайте бесплатных объявлений «Авито» появилось предложение купить известняковый карьер в Башкирии. Предложение исходит от ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК). Заявленная стоимость карьера 199 млн рублей.

Как следует из пояснений на Авито, карьер имеет отношение к Худолазскому месторождению известняков, запасы которого по состоянию на 1 января 2019 года составляют 108,26 млн. тонн. Лицензия на разработку месторождения оформлена до 31 декабря 2040 года.

В состав объекта, предлагаемого к продаже, входят ремонтный блок, корпуса крупного и среднего дробления, грохочения и прочие здания и сооружения в количестве 14 штук, а также 8 единиц различной техники. При этом уточняется, что земельные участки суммарной площадью более 195 гектаров находятся в собственности и в аренде, имеется своя железнодорожная ветка протяженностью свыше 10 километров.

Существующая производительность дробильно-сортировочной фабрики, предназначенной для производства щебня и флюсов фракций нескольких типов, - 150 тонн/час, но ее проектная производительность – 1 500 тысяч тонн в год при круглосуточном режиме работы.

Представитель УГМК подтвердил по телефону, что объявление не является фейком, оно реальное.

- Пока желающих приобрести карьер не нашлось, но объявление размещено совсем недавно, - уточнил собеседник.

Напомним, ранее известный эколог, профессор, доктор химических наук Марс Сафаров высказывал предложение использовать Худолазское месторождение в качестве источника известняка для Башкирской содовой компании. Совет по правам человека при президенте России также выступал с такими рекомендациями.

- Применение сырья с Худолазского месторождения, конечно, потребовало бы адаптации технологий, но это вполне осуществимо при желании. При этом на Худолазском месторождении выстроена инфраструктура, есть железнодорожные пути, то есть можно начинать работу в любой момент, заодно поддержав Сибай рабочими местами, - пояснил свою мысль Марс Сафаров. - Было бы неплохо, если бы БСК теперь вдруг проявила интерес к этому предложению и попыталсась приобрести данный карьер.

По его мнению, появление данного предложения можно расценивать, как тот факт, что УГМК постепенно начинает терять интерес к Сибайскому филиалу УГОК. И продажа данного карьера вполне может быть следствием скандала вокруг Сибайского карьера, ядовитые испарения из которого отравили жизнь жителям Сибая. Как известно, УГМК пришлось вложить немалые средства, чтобы исправить критическую ситуацию. Так что продажа карьера на Худолазском месторождении вполне может быть попыткой хоть как-то компенсировать потери, понесенные из-за Сибайского карьера.

- В принципе, я не удивлюсь, если следующим на продажу будет выставлен Учалинский горно-обогатительный комбинат, - предположил Марс Сафаров.