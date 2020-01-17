Минсельхоз Башкирии: не все сельхозпроизводители смогут получить банковские кредиты

В минсельхозе Башкирии сообщили, что н все сельхозпроизводители в эту весеннюю кампанию могут рассчитывать на банковские кредиты.

По данным РБК-Уфа, общая доля льготных кредитов составит около 55%. В конце 2019 года были одобрены 57 заявок региона по льготным краткосрочным кредитам для посевной кампании 2020 года на общую сумму 1,4 млрд рублей. При этом полный план кредитования аграриев на текущий год пока не утвержден.

Как заверили в минсельхозе, сельхозпроизводителям должны оказать перерабатывающие предприятия, которые будут авансируровать полевые работы, кстати, в том числе и за счет кредитных ресурсов. Среди таких партнеров из числа промпредприятий – переработчики молока и маслоэкстракционные заводы. В частности, 2 млрд рублей льготных кредитов, которые планируется выделить в текущем году молокоперерабатывающим заводам, будут направлены аграриям на весенние полевые работы.