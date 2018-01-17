Жителям Башкирии предложат распределить миллиард рублей на полезные дела

Такая сумма будет выделена на финансирование муниципальных программ.

В новом 2018 году в Башкирии будет направлено около миллиарда рублей на финансирование муниципальных программ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

При этом известно, что выделение средств будет проводиться на условиях софинансирования: 891 млн, рублей - из федерального бюджета и 175 млн - из регионального бюджета.

Субсидии должны быть распределены между всеми 63 муниципальными образованиями республики и должны быть потрачены на благоустройство дворовых и общественных территорий, включая освещение улиц, устройство автомобильных стоянок, въездных площадок отдыха, контейнерных площадок и т.д..