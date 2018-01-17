К 100-летию Башкирии построят объекты на 40 миллиардов рублей

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что суммарно на строительство объектов к 100-летию республики понадобится 40 млрд руб. Об этом он заявил в интервью ТАСС. Эти деньги необходимы для строительства больниц, школ, инфраструктуры, в том числе палатный корпус онкологического диспансера, новый терминал международного аэропорта «Уфа», новые мосты, дороги, развязки.

- Эти объекты сегодня в работе. Они будут построены. В конце 2019 года, в год завершения юбилейных торжеств, мы их пересчитаем, отчитаемся и покажем, что действительно построили очень много, - сказал он.