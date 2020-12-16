В Башкирии на подготовку к зиме потратили около пяти миллиардов рублей

В Башкирии на подготовку к зиме потратили около пяти миллиардов рублей

Вчера, 15:25ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 16 декабря, состоялся брифинг по итогам работы в сфере ЖКХ Башкирии. Глава министерства Борис Беляев сообщил, сколько средств было потрачено на подготовку к зиме.

По словам чиновника, в 2020 году было потрачено порядка пяти миллиардов рублей на подготовку к зиме. На эти деньги были отремонтированы участки теплосети, заменены трубы.

— Республика готова к зиме, заявил министр ЖКХ Башкирии.

Напомним, активисты «СтопБашРТС» выступают против высоких тарифов на услуги ЖКХ. Ранее общественники создали петицию на имя президента России Владимира Путина с требованием вернуть «БашРТС» в собственность республики. Также он просит установить тарифы по среднему уровню по стране и возместить переплаченные деньги за отопление и горячую воду. Позже из-за ошибочных действий активистов в Уфе более 1300 домов попали под повышение тарифов на услуги ЖХК.

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