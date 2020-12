Только 7% жителей Башкирии получат годовую премию в полном объёме

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Башкирии: будут ли им выплачивать годовую премию.

В результате выяснилось, что лишь 7% местных жителей получат премию в полном объеме. Показатель оказался чуть ниже среднего по России (9%). Больший процент тех, кому выплатят премию полностью проживают в Иркутской (17%) и Ленинградской (16%) областях. Наименьшие показатели выявлены в Омской и Свердловской областях. Там всего лишь 4% населения получат полноценные премиальные выплаты. 8% жителей республики получат годовую премию частично. 5% сообщили, что премии не будет, хотя ранее компания выплачивала. 55% респондентов признались, что у них на работе в принципе нет таких премиальных выплат. Остальные 25% не в курсе планов руководства, поэтому годовые премии остаются пока под вопросом. Большинство тех, кто получит полную премию трудоустроены в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). Интересно и то, что в госсфере самая высокая доля сотрудников, которые не получат премиальные, хотя обычно их выплачивали.

