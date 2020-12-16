Только 7% жителей Башкирии получат годовую премию в полном объёме

В результате выяснилось, что лишь 7% местных жителей получат премию в полном объеме. Показатель оказался чуть ниже среднего по России (9%). Больший процент тех, кому выплатят премию полностью проживают в Иркутской (17%) и Ленинградской (16%) областях. Наименьшие показатели выявлены в Омской и Свердловской областях. Там всего лишь 4% населения получат полноценные премиальные выплаты.