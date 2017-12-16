В Башкирии строительство жилья сократилось на 14%

Большую часть жилья жители республики построили за свой счет и с помощью кредитов.

В Башкирии с января по ноябрь этого года введено в эксплуатацию 25,6 тыс. квартир общей площадью 1977,1 тыс. кв. м., сообщает Башстат. По данным статистиков, этот показатель на 14,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большую часть жилья – 70,6% (или 1395, 2 тыс. кв. м.) жители республики построили за свой счет и с помощью кредитов.

Всего на 1 тыс. человек населения республики в этом году было построено 486 кв. м.